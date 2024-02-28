Подмосковье 28 февраля 2024, 11:56 Подмосковная Система-112 приняла 2 миллиона обращений с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Жители Подмосковья более двух миллионов раз обращались в Систему-112 с начала года. Чаще всего ситуации требовали реагирования скорой помощи, полиции и службы газа.

Самый распространенный способ связи с операторами Системы-112 — это телефонный звонок. Их количество составило более 1,9 миллиона с начала года. Еще около двух тысяч обращений поступило с помощью сообщений. Посредством системы ЭРА-ГЛОНАСС за помощью обратилось более 1,5 тысячи человек.

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Система-112 Московской области впервые в России внедрила в свой функционал мобильное приложение. Оно позволяет не только вызвать помощь одним касанием, но и следить за передвижением скорой помощи и службы газа на карте.

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