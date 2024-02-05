Подмосковье 05 февраля 2024, 10:29 Подмосковная Система-112 приняла 10 тысяч обращений через мобильное приложение в 2023 году Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Жители могут обратиться в Систему-112 через мобильное приложение !112 МО». За год им воспользовались свыше 10 тысяч раз.

Как рассказали в службе, мобильное приложение особенно удобно для людей с проблемами слуха и речи, ведь с его помощью можно связаться с операторами-сурдопереводчиками по видеозвонку. Благодаря удобному интерфейсу жители могут одним касанием кнопки вызвать экстренные службы или врача.

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В 2022 году мобильным приложением воспользовались более трех тысяч раз, а в 2023-м – более 10 тысяч.

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