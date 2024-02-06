Подмосковье 06 февраля 2024, 11:23 Подмосковная Система-112 получила свыше 10 тысяч звонков для помощи жителям других регионов с начала года пресс-служба Системы-112 МО

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С начала года подмосковная Система-112 передала в другие регионы свыше 10 тысяч вызовов. Жители обращались с просьбой оказать помощь родным в другой области.

Как рассказали в системе, служба имеет соглашения об информационном взаимодействии с Москвой, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей, а также взаимодействует с другими регионами.

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