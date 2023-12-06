Подмосковье 06 декабря 2023, 17:33 Подмосковная Система-112 подвела итоги работы за 2023 год Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Пресс-конференция подмосковной Системы-112 состоялась в Доме правительства Московской области. Участники мероприятия подвели итоги работы за 2023 год и рассказали о планах на следующий год.

Заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Борис Молчанов, начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович, а также представители служб экстренного реагирования ответили на вопросы журналистов.

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Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию в июне 2015 года. За это время операторы приняли свыше 81 миллиона звонков. Ежедневно им поступает более 30 тысяч обращений. На сегодняшний день связаться с операторами можно несколькими способами — позвонить по телефону, воспользоваться мобильным приложением, отправить СМС-сообщение, через чат-бот в Телеграм, видеовызов, внедренный в мобильное приложение, а также через систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Главное преимущество Системы-112 — комплексный подход к оказанию помощи. Благодаря слаженной работе операторов время реагирования специалистов составляет 42 минуты, что почти на 28 минут меньше, чем показатели, зафиксированные в 2015 году.

С начала 2023 года почти пять миллионов обращений потребовали вмешательства экстренных оперативных служб. Из них более 70% были адресованы скорой медицинской помощи, 23% — полиции и ГИБДД, 3% — службе пожарной охраны, 2,5% — аварийной службе газа.

Отметим, что система продолжает совершенствоваться — совсем недавно был разработан и внедрен видеочат в мобильном приложении «112 МО». Кроме того, там доступно упрощенное оформление ДТП в рамках европротокола, а также сервис по поиску пропавших без вести.

В 2024 году планируется переход Системы-112 на российское программное обеспечение, а также модернизация серверной части и внедрение голосового помощника для работы с иностранной речью.

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