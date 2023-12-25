Подмосковье 25 декабря 2023, 10:25 Подмосковная Система-112 перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Сотрудники подмосковной Системы-112 перейдут на усиленный режим работы с 30 декабря по 8 января. Операторы ответят на каждый вызов и примут в работу все обращения.

Как рассказали в службе, в летнее время операторы принимают около 30 тысяч обращений в сутки. С наступлением зимы их количество увеличивается до 50 тысяч.

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Число звонков также растет во время праздников. Многие из них связаны со взрывами петард и фейерверков.

В случае чрезвычайной ситуации жителям советуют звонить на номер 112.

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