Подмосковье 08 сентября 2023, 10:43 Подмосковная Система-112 передала свыше 120 тысяч обращений пожарным службам с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Операторы подмосковной Системы-112 принимают вызовы от жителей по разным вопросам. Так, с начала года они обработали свыше 120 тысяч обращений, относящихся к компетенции пожарной службы.

Как только заявитель сообщает о происшествии оператору, пожарная машина уже направляется по указанному адресу.

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Жители региона могут вызвать спасателей не только при возгораниях, но и для помощи в транспортировке больного. Отмечается, что зачастую заявители также обращаются за помощью по причине захлопнувшейся двери.

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