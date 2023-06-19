Подмосковье 19 июня 2023, 17:35 Подмосковная Система-112 отправила 4 миллиона СМС о статусе обращения с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Более четырех миллионов СМС-уведомлений о статусах обращения в экстренные службы отправила подмосковная Система-112 с начала 2023 года. Функцию информирования внедрили в регионе в 2019 году, Московская область стала первой по реализации этой опции.

После обращения по номеру 112 абонент получает информацию в виде СМС о времени принятия вызова, а также выезда и прибытия бригады. Благодаря функции число повторных звонков в систему резко сократилось, что позволяет операторам чаще принимать новые вызовы.

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Система-112 Московской области работает круглосуточно. По единому номеру можно обратиться за помощью при необходимости вызвать докторов, в случае утечки газа, ДТП, пожара и в других экстренных ситуациях.

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