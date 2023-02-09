Подмосковье 09 февраля 2023, 11:44 Подмосковная Система-112 обработала свыше 18 миллионов вызовов скорой помощи за восемь лет

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Система-112 начала работу в Подмосковье в 2015 году. За это время она внедрила новые функции, расширила спектр работы и сократила время реагирования на происшествия.

За годы работы служба внедрила в работу новые функции. Среди них — определение местоположения заявителя, прием вызовов через мобильное приложение, информирование о статусе прибытия через СМС и другие.

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Обращения жителей ежедневно принимают около 400 операторов. В сутки они обрабатывают свыше 30 тысяч сообщений. Всего в Системе-112 работают более 3,8 тысячи человек. Это операторы, диспетчеры и IT-специалисты.

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За восемь лет служба обработала свыше 18 миллионов вызовов скорой помощи и более шести миллионов обращений в ГИБДД. Остальные касались работы МЧС, газовых компаний и других ведомств.

В начале года Система-112 подключила федеральные дорожные службы. Это позволит сократить время реагирования на сообщения о ДТП в 15 раз. Они уже получили свыше тысячи обращений.

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