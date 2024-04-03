Подмосковье 03 апреля 2024, 11:12 Подмосковная Система-112 обработала около 2 тысяч СМС с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Система-112 заработала в Подмосковье в 2015 году. За это время служба получила около 600 тысяч вызовов при помощи СМС, из которых около двух тысяч — с начала этого года.

Как рассказали в ведомсьве, обратиться в службу можно на номер 112 с помощью звонка, а также через СМС, мобильное приложение, Telegram-бот и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Первым по популярности способом связи остается звонок, на втором месте у жителей — СМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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