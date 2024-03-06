Подмосковье 06 марта 2024, 12:31 Подмосковная Система-112 назвала топ тем в поступивших зимой вызовах Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Подмосковная Система-112 подвела итоги работы зимой. В это время увеличивается число вызовов скорой помощи из-за распространения простудных заболеваний.

Также из-за гололеда возрастает количество ДТП. Операторы Системы-112 оперативно вызывают на место происшествия все необходимые экстренные службы — скорую помощь, полицию, спасателей.

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В службу спасения также поступали вызовы от заблудившихся в лесу людей. Отмечается, что поиски проводятся оперативно, без негативных последствий для жизни и здоровья потерявшихся.

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