Подмосковная «Система-112» научилась предотвращать пал травы

Региональная «Система-112» благодаря мобильному приложению «112 МО» научилась помогать сотрудникам государственного пожарного надзора в борьбе с собственниками земельных участков, которые выжигают прошлогоднюю траву. Информация о собственнике, включая кадастровый номер участка, оперативно передается инспектору ведомства.

«Мы реализовали алгоритм, позволяющий вывести на новый уровень межведомственное взаимодействие пожарных и инспекторов государственного пожарного надзора по тушению, разбору и предотвращению пала травы на территории области», — рассказал ТАСС сообщил начальник регионального «Центра 112» Алексей Вагутович у стенда «Системы-112» Московской области на международном салоне «Комплексная безопасность — 2021».

Он отметил, что технические средства, которыми оснащены сотрудники, позволяют передавать координаты мест возгораний в «Систему-112». Эти данныеоперативно наполняются информацией о кадастровом номере и собственнике участка, где произошел пал травы.

Вся информация берется с регионального геоинформационного портала (РГИС). Полученные данные оперативно получает инспектор госпожнадзора. По словам начальника регионального «Центра 112», благодаря новым возможностям удается в короткие сроки проверять сообщения о пале травы и применять меры по соблюдению требований пожарной безопасности собственниками участков.