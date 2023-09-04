Подмосковье 04 сентября 2023, 11:06 Подмосковная Система-112 напомнила жителям о возможности сообщить о запахе газа по телефону Пресс-служба Системы-112 Московской области

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С начала года операторы подмосковной Системы-112 передали в диспетчерскую службу «Мособлгаза» более 80 тысяч обращений от жителей. Больше всего вопросов касались запаха газа, неисправности оборудования и перепада давления.

При поступлении вызова оператор службы спасения опрашивает заявителя, узнает характер и адрес происшествия, а также контактную информацию. Все данные поступают в диспетчерскую службу эксплуатирующего газового предприятия, после чего на указанный адрес направляют бригаду для устранения аварии или проведения ремонта.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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