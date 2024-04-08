Подмосковье 08 апреля 2024, 12:46 Подмосковная Система-112 напомнила правила поведения при запахе газа Пресс-служба Системы-112 МО

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Система-112 представляет собой единую службу вызова экстренных служб по номеру 112, организованную по принципу одного окна. Операторы находятся на связи и координируют выезды газовиков, пожарных, медиков и полиции.

Газ является опасным веществом, его взрыв может привести к человеческим жертвам и разрушениям. Поэтому каждое обращение обрабатывается быстро и эффективно. Операторы выясняют детали происшествия и адрес, чтобы отправить бригаду аварийной газовой службы на место. Заявитель также может отслеживать маршрут патруля в мобильном приложении «112 МО».

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Ежемесячно операторы получают более 10 тысяч вызовов, касающихся аварийной службы газа. Число таких обращений увеличивается в осенне-зимний период из-за активного использования газового оборудования для отопления помещений.

При обнаружении запаха газа важно незамедлительно обратиться в службу спасения. Региональная Система-112 работает круглосуточно.

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