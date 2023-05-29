Подмосковье 29 мая 2023, 10:25 Подмосковная Система-112 напомнила правила обращения в экстренных ситуациях Телеканал 360

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В Подмосковье вызвать скорую помощь, пожарных или спасателей можно по единому номеру 112. Вызов пройдет даже при отрицательном балансе на счету абонента.

Что удобно, на номер 112 можно не только звонить, но и писать. Вызвать помощь можно также с помощью мобильного приложения «112 МО», программы Skype и чат-бота в Телеграм.

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Оператор спросит, какая требуется помощь, и попросит назвать точный адрес места происшествия. Эта информация очень важна для правильного реагирования на ситуацию. Если нужно экстренное вмешательство, то помощь будет направлена немедленно, а оператор продолжит уточнять детали по телефону, пока экстренные службы находятся в пути. Нельзя сбрасывать звонок, пока сотрудник не скажет, что вызов принят.

Подмосковная Система-112 работает круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.

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