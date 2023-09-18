Подмосковье 18 сентября 2023, 12:21 Подмосковная Система-112 напомнила о возможности связаться с оператором через видеочат Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Видеочат с оператором службы спасения доступен в Подмосковье. Им уже воспользовались 500 раз.

Как рассказали в Системе-112, видеочат полезен для тех, кто имеет проблемы со слухом и речью. Он доступен в мобильном приложении службы.

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Другая полезная функция, которая появилась в Системе-112 – отслеживание скорой помощи. С начала года ей воспользовались 300 тысяч раз. Еще две тысячи пользователей сообщили о происшествие нажатием специальной кнопки и шесть тысяч вызвали врача на дом.

При помощи приложения также можно оформить ДТП без пострадавших и воспользоваться функцией «Связанные контакты».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».