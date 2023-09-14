Подмосковье 14 сентября 2023, 12:32 Подмосковная Система-112 напомнила о возможности оформить европротокол через мобильное приложение Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Жители Подмосковья могут связаться с операторами Системы-112 с помощью мобильного приложения. Только с начала года с его помощью служба спасения приняла около семи тысяч обращений.

Приложение постоянно совершенствуется, в нем появляются дополнительные функции. Так, водители могут оформить дорожно-транспортное происшествие без пострадавших без вызова сотрудников ГИБДД по упрощенной схеме. Заявителю не придется ждать сотрудников ГИБДД, а на дорогах в это время не возникнут заторы.

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С помощью мобильного приложения водители могут получить консультацию и без проблем оформить европротокол в режиме «вопрос-ответ».

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