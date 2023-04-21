Подмосковье 21 апреля 2023, 10:06 Подмосковная Система-112 напомнила о помощи в оформлении ДТП без пострадавших Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Жителям Московской области напомнили о помощи, которую служба 112 окажет в оформлении ДТП без пострадавших. Попавшие в аварию получают подробные консультации, что нужно предпринять, чтобы максимально быстро все оформить.

Сотрудничество с Центрами помощи при ДТП началось в 2019 году. С тех пор операторы службы спасения связывают участников происшествия с центрами, а их специалисты дают консультации.

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«Благодаря этой работе удается освободить немалое количество экипажей ДПС от вызовов на мелкие аварии. Плюс значительно сокращается само время оформления ДТП — от нескольких часов до нескольких минут, что помогает избежать образования автомобильных пробок, мешающих нормальному движению», — уточнили в ведомстве.

На данный момент число вызовов водителей составляет более 250 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.

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