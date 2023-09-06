Подмосковье 06 сентября 2023, 10:12 Подмосковная Система-112 напомнила о функции нахождения местоположения детей в приложении Пресс-служба Системы-112 Московской области

Читать 360tv в

Наступил новый учебный год. Родителям важно всегда знать, когда ребенок закончил уроки, отправился на тренировку или кружки и вернулся домой. Для этого в мобильном приложении Системы-112 Подмосковья работает функция «Связанные контакты», позволяющая отслеживать местоположение детей.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, приложение нужно установить на телефоны родителя и ребенка. После подтверждения запроса на отслеживание местоположения пользователь получит доступ к интерактивной карте с отметкой о нахождении детей.

Реклама

Также в приложении можно отметить те локации, где должен находиться ребенок. Если он выходит с указанного адреса, то на телефон поступит уведомление об этом.

Приложение Системы-112 Московской области запустили в июле 2017 года. Ресурс позволяет вызвать экстренную помощь, получить необходимые консультации и найти необходимые организации и службы на карте. Также в августе добавили видеочат с сурдопереводчиками, интерактивного помощника при ДТП, информацию об эвакуации автомобиля и помощь в нахождении пропавших без вести.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».