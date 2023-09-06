06 сентября 2023, 10:12
Подмосковная Система-112 напомнила о функции нахождения местоположения детей в приложении
Наступил новый учебный год. Родителям важно всегда знать, когда ребенок закончил уроки, отправился на тренировку или кружки и вернулся домой. Для этого в мобильном приложении Системы-112 Подмосковья работает функция «Связанные контакты», позволяющая отслеживать местоположение детей.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, приложение нужно установить на телефоны родителя и ребенка. После подтверждения запроса на отслеживание местоположения пользователь получит доступ к интерактивной карте с отметкой о нахождении детей.
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Также в приложении можно отметить те локации, где должен находиться ребенок. Если он выходит с указанного адреса, то на телефон поступит уведомление об этом.
Приложение Системы-112 Московской области запустили в июле 2017 года. Ресурс позволяет вызвать экстренную помощь, получить необходимые консультации и найти необходимые организации и службы на карте. Также в августе добавили видеочат с сурдопереводчиками, интерактивного помощника при ДТП, информацию об эвакуации автомобиля и помощь в нахождении пропавших без вести.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
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