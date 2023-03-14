Подмосковье 14 марта 2023, 17:48 Подмосковная штангистка установила 9 рекордов на женском международном турнире в Иране

Читать 360tv в

Спортсменка из Подмосковья в составе сборной России по тяжелой атлетике завоевала серебряную медаль на первой международной олимпиаде среди женщин в Иране и установила девять всероссийских рекордов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Реклама

Варвара Кузьминова соревновалась в весовой категории до 76 килограммов среди спортсменок от 13 до 15 лет. Она подняла вес 99 килограммов в первой попытке в упражнении «Рывок» и 102 килограмма во второй попытке, в упражнении «Толчок» в первом подходе был зафиксирован вес 118 килограммов, во втором подходе — 122 килограмма. Таким образом, сумма двоеборья составила рекордные 220 и 224 килограмма. Спортсменка установила таким образом шесть новых рекордов. Еще три рекорда России удалось установть в аналогичной весовой категории, но уже среди спортсменок до 17 лет. Также подмосковная штангистка заняла первое место в абсолютном зачете турнира.

​На соревнованиях в Иране в составе сборной РФ выступила еще одна подмосковная спортсменка, победительница первенства России Наталья Лапина. Она расположилась в шаге от пьедестала, показав в «Рывке» результат в 83 килограмма, а в «Толчке» — 100 килограммов.

​Первые женские международные игры по тяжелой атлетике «Новрузга Олимпиада» с участием семи международных сборных проходили в Иране с 10 по 14 марта. Женскую сборную России на них представляли три спортсменки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте масштабной программы по капитальному ремонту спортивных объектов. Всего в регионе за ближайшие пять лет изменится облик 50 стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».