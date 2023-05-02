Подмосковье 02 мая 2023, 12:38 Подмосковная штангистка стала вице-чемпионкой Боливарианских игр в Венесуэле Фото: «СШОР по тяжелой атлетике» Московской области

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Подмосковная спортсменка Евгения Гусева завоевала серебро в тяжелой атлетике на международных Боливарианских играх в Венесуэле. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Гусева выступила в составе сборной России в весовой категории до 71 килограмма. В рывке она взяла 100 килограмм, в толчке — 122. Общая сумма килограммов позволила Евгении занять вторую ступень пьедестала.

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Спортсменка представляет подмосковную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Тренируется под руководством Кирилла Завадского.

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