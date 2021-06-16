Подмосковная школа с летной подготовкой начала набор учеников на следующий год

В Московской области работает школа, где ребята проходят первоначальную летную подготовку. Учебное учреждение начало принимать заявки на обучение в следующем году. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина проводит набор школьников Московской области в 8-е, 9-е и 10-е классы», — уточнила Каклюгина.

Она отметила, что документы в школу будут принимать до 5 июля. Учебное учреждение расположено во Фрязине, но обучаться там могут ребята со всего региона и из других уголков страны.

«Размещение и обучение с этого учебного года будет организовано в новом современном здании. Дети живут в интернате с понедельника по пятницу, а летом проходят практику. Отмечу, обучение, проживание и пятиразовое питание бесплатное», — добавила Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что большая часть выпускников стали пилотами гражданской и военной авиации, инженерами и связистами.

По мнению Каклюгиной, обучение в школе — это уникальная возможность для ребят. Подробную информацию об учебном заведении и о приеме можно найти по ссылке.