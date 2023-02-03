Подмосковье 03 февраля 2023, 12:55 Подмосковная школа первой в России внедрила контроль климата на основе искусственного интеллекта

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Школа из Красногорска первой в России внедрила систему контроля климата на основе искусственного интеллекта. Ее открыли в январе в жилом комплексе «Большое Путилково». Там могут учиться 1250 человек.

Климат и качество воздуха в новой школе контролирует система искусственного интеллекта «Дроид-энергоменеджер».

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Здесь установили свыше 300 датчиков, которые ежеминутно отслеживают температуру, уровень CO₂, влажность, освещенность и потребляемую энергию.

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Такую систему внедрили для поддержания хорошего самочувствия учеников и их успеваемости. С помощью пользовательского веб-интерфейса системы школьники могут наблюдать за работой дроида и на практике узнавать о современных технологиях искусственного интеллекта.

«Всего в этом жилом комплексе планируют возвести 10 детских садов на 2,5 тысячи мест, четыре школы на пять тысяч мест, поликлинику, подстанцию скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и футбольным тренировочным полем», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В школе установили «цифровой двойник» инженерных систем, который управляет всей энергосистемой здания. Искусственный интеллект регулирует частоту вращения двигателей вентиляторов, проветривает помещения до достижения необходимого уровня.

Застройщиком школы выступила группа компаний «Самолет».

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