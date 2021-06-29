29 июня 2021, 14:19
Подмосковная «Школа фермера» приняла первые 46 заявок на обучение
Будущие аграрии за месяц подали 46 заявок на обучение в подмосковной «Школе фермера». Они заявили о своем желании пройти курсы растениеводства и пчеловодства.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, саму школу разместили в Коломенском аграрном колледже.
„Школа фермера“ распахнет свои двери уже 1 сентября. Подано уже 46 заявок на обучение будущих аграриев и владельцев собственного агробизнеса
Сергей Воскресенский.
Это образовательный проект, который поможет создать новые фермы, рабочие места и качественные бренды.
Обучение бесплатное. Программа стартовала в прошлом году при участии Россельхозбанка.
Для студентов подготовят и теорию, и практику. Подать заявку для участия в отборе можно на сайте колледжа.