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    29 июня 2021, 14:19

    Подмосковная «Школа фермера» приняла первые 46 заявок на обучение

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Будущие аграрии за месяц подали 46 заявок на обучение в подмосковной «Школе фермера». Они заявили о своем желании пройти курсы растениеводства и пчеловодства.

    Подмосковная «Школа фермера» приняла первые 46 заявок на обучение | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, саму школу разместили в Коломенском аграрном колледже.

    „Школа фермера“ распахнет свои двери уже 1 сентября. Подано уже 46 заявок на обучение будущих аграриев и владельцев собственного агробизнеса

    Сергей Воскресенский.

    Это образовательный проект, который поможет создать новые фермы, рабочие места и качественные бренды.

    Обучение бесплатное. Программа стартовала в прошлом году при участии Россельхозбанка.

    Для студентов подготовят и теорию, и практику. Подать заявку для участия в отборе можно на сайте колледжа.