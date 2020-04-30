Подмосковная сеть аптек передала маски и защитные костюмы врачам из Пушкино

Подмосковная сеть аптек подготовила для областной больницы имени Розанова маски, респираторы и защитные костюмы. Все средства защиты герметично упаковали и привезли в медицинское учреждение в Пушкино.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы привези, прежде всего, средства индивидуальной защиты: это защитные костюмы, это респираторы, медицинские маски и защитные очки. В это трудное время, я считаю, что каждый из нас обязан хоть как-то, хоть чем-то помочь», — сказала Анна Согомонян, генеральный директор аптечной сети

Предприниматели связались с больницей и выяснили, чем можно помочь врачам. Развозят гуманитарную помощь в больницы представители аптек.

Самый большой расход, говорят медики, у масок. За один раз волонтеры привезли четыре тысячи, этого хватит на три-четыре дня. В целом средств защиты ЦРБ хватает, но любая поддержка важна.

Источник фото: телеканал «360»

«Переданные костюмы, комбинезоны предохранят наших докторов. Тем более, фильтрующие респираторы „Алина“ и многоразовые очки защитят наших докторов от воздушно-капельных инфекций», — отметила Ирина Билялетдинова, заведующая аптекой Пушкинской ЦРБ.

За прошедшие сутки в ЦРБ поступило более 150 больных COVID-19. Врачи работают на износ, и моральная поддержка просто необходима. За нее волонтеров благодарят особенно.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно то, что у персонала есть ощущение того, что мы не одни. Есть понимание сплоченности. Я сегодня на совещании приводил пример оказания медицинской помощи раненым на поле боя. Сегодня вот можно проводить параллели», — сказал Владимир Мануйлов, главный врач.

Из-за большого количества пациентов войну с вирусом сравнивают с войной реальной. Но в том, что эту битву выиграют, не сомневаются.