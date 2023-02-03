Подмосковье 03 февраля 2023, 14:13 Еще одна многодетная семья из Можайска получила сертификат на покупку квартиры

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Екатерина Коваленко из Можайска вместе с мужем воспитывает семерых детей. Старшему сыну 11 лет, а младшей дочке — восемь месяцев. Благодаря социальному сертификату они смогут купить просторный дом.

Большая семья долгое время жила в небольшой квартире — обе комнаты были заставлены двухъярусными кроватями. Теперь они получили сертификат на покупку жилья и смогут переехать в большой дом.

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«Новость о том, что нам вручают сертификат, стала для нас приятной неожиданностью. Не могли уснуть от радости и волнения, сразу же начали строить планы. Будем присматривать дом, чтобы всем хватило места», — сказала Екатерина.

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Дочь Николетта рассказала, что уже придумала, какой будет ее новая комната — с местом для учебы и игрушками.

«Я хочу, чтобы она была большая, с большой кроватью, там будет удобный стол, где я буду уроки делать, шкаф и полочка, которая будет забита игрушками», — сказала девочка.

Сертификат семье вручили глава округа Денис Мордвинцев и депутат Госдумы Денис Майданов.

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