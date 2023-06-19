Подмосковье 19 июня 2023, 02:30 Подмосковная сборная завоевала 375 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников

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В этом году подмосковные школьники завоевали 375 дипломов на всероссийской олимпиаде. Образовательный центр «Взлет» на базе гимназии имени Примакова организовал для победителей и призеров региона большой праздник с мороженым, лимонадом и танцами.

Самые умные ребята Подмосковья с удовольствием оторвались от книжек и собрались здесь на пикнике, чтобы еще раз поздравить друг друга с победой и круто провести время. Мероприятие назвали «Взлет.Пикник».

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В этом году подмосковные школьники заняли второе место в России в общем рейтинге регионов по количеству дипломов.

Также ребята получили приятный финансовый бонус — премию губернатора Московской области Андрея Воробьева. Победители заключительного этапа получили 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч, участники — 100 тысяч.

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