Подмосковье 23 августа 2023, 20:12 Сборная Подмосковья выиграла чемпионат России по карате Федерация каратэ России

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Подмосковная сборная по каратэ стала победителем общекомандного зачета чемпионата России среди мужчин и женщин. Спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В категории «ката мужчины» лучшим стал Константин Сутягин, в дисциплине «ката-группа-женщины» — Екатерина Варламова, Полина Гусева и Наталья Филюкова, первыми в «ката-группа мужчины» стали Мехман Рзаев, Эмиль Сковородников и Константин Сутягин.

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Полина Котлярова завоевала серебро в дисциплине «ката женщины», а в «ката-группа-женщины» — Мария Зотова и Дарья Тулякова. Среди мужчин в «ката» вторым оказался Мехман Рзаев.

Треть места в своих категориях заняли Мария Зотова, Натальи Филюкова, Валерий Белых, Екатерина Горячева, Лилия Корешковой, Елена Новичихина и другие.

Турнир прошел с 17 по 21 августа в Орле. В соревнованиях поучаствовали 350 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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