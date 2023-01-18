Подмосковье 18 января 2023, 14:18 Подмосковная сборная по керлингу выступит на чемпионате России

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Сборная Подмосковья по керлингу примет участие в чемпионате России. Соревнования среди смешанных пар пройдут в Краснодарском крае.

В состав сборной Московской области вошли девять спортсменов. Всего на турнире выступят 32 сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска и других регионов России.

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Подмосковье будут представлять спортсмены регионального Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: Михаил Васьков, Дарья Морозова, Александр Еремин, Анастасия Москалева, Ирина Рязанова, Кирилл Суровов, Анастасия Мищенко, Алексей Тузов и Алексей Куликов.

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Соревнования пройдут в тренировочном центре дворца спорта «Айсберг». Чемпионат завершится 25 января. Все желающие смогут посмотреть прямые трансляции матчей на YouTube-канале Russian Curling TV.

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