Подмосковье 01 мая 2023, 00:30 Подмосковные керлингисты на колясках выиграли серебро на чемпионате России ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

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Сборная Московской области заняла второе место на чемпионате России по керлингу на колясках, сообщила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта. Соревнования прошли в Новосибирске с 20 по 28 апреля.

В турнире приняли участие 12 команд из Москвы и Подмосковья, а также из Севастополя, Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской, Новосибирской области, Краснодарского и Красноярского края. На первом этапе спортсмены сыграли между собой по одному матчу, далее прошли полуфиналы, поединок за третье место и финал.

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Подмосковье представили инструкторы регионального центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта — мастер спорта России Виталий Данилов и кандидат Римма Мамбеткаримова. В финале против сборной Москвы команде не хватило для победы «два камня в доме»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил хоккеистов воскресенского клуба «Химик» с победой в финале плей-офф ВХЛ.

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