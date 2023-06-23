Подмосковье 23 июня 2023, 10:58 Подмосковная санавиация совершила 339 вылетов с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Санавиация Московской области совершила около 340 вылетов с начала года. Так, с ее помощью транспортировали 334 человека, нуждающихся в экстренной медпомощи.

Санитарная авиация действует на базе «Территориального центра медицины катастроф» Подмосковья. Работа проводится по нацпроекту «Здравоохранение».

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Анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи вылетают на вызовы для срочной транспортировки пациентов. В основном санавиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Химкинскую, Подольскую, Одинцовскую больницы.

«С начала года в Московской области вертолеты санавиации вылетали к пациентам 339 раз. Было эвакуировано 334 пациента, из них 217 детей», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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