11 августа 2021, 10:45
Подмосковная санавиация сделала около 450 вылетов с начала года
Вертолеты с бригадами врачей совершили 449 вылетов с января. Это на 136 больше, чем год назад. В санавиации особенно нуждаются пострадавшие в авариях и те, кому требуется срочная транспортировка в больницы.
Источник фото: телеканал «360»
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, пациентов оперативно эвакуируют даже с отдаленных территорий и в условиях загруженных дорог.
Благодаря системе „Ночной старт“ вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток
Светлана Стригункова.
Санавиация чаще всего доставляет пациентов в медицинские центры Красногорска, Подольска, Ногинска, больницу Химок и Московский областной центр охраны материнства и детства.
Для транспортировки используют вертолеты легкого класса — внутри они оснащены необходимым оборудованием.