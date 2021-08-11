Подмосковная санавиация сделала около 450 вылетов с начала года

Вертолеты с бригадами врачей совершили 449 вылетов с января. Это на 136 больше, чем год назад. В санавиации особенно нуждаются пострадавшие в авариях и те, кому требуется срочная транспортировка в больницы.

Источник фото: телеканал «360» Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, пациентов оперативно эвакуируют даже с отдаленных территорий и в условиях загруженных дорог. Благодаря системе „Ночной старт“ вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток Светлана Стригункова. Санавиация чаще всего доставляет пациентов в медицинские центры Красногорска, Подольска, Ногинска, больницу Химок и Московский областной центр охраны материнства и детства. Для транспортировки используют вертолеты легкого класса — внутри они оснащены необходимым оборудованием.