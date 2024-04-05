Подмосковье 05 апреля 2024, 20:20 Подмосковная самбистка выиграла серебряную медаль на Кубке мира СШОР по единоборствам Московской области

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Спортсменка из Воскресенска Нина Сердюк выиграла серебряную медаль на Кубке мира по самбо. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале Сердюк взяла вверх над победительницей предыдущего розыгрыша Кубка мира из Узбекистана, однако в финале в весовой категории до 59 килограммов она уступила самбистке из Румынии.

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Кубок мира по самбо и боевому самбо прошел в Ереване с 4 по 5 апреля. В каждой весовой категории принимали участие всего по два спортсмена от каждой страны-участницы соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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