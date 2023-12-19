Подмосковье 19 декабря 2023, 17:00 Подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова рассказала о подготовке спортсменов к чемпионату мира

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Чемпионат мира по самбо прошел в Ереване в ноябре. Чемпионка Европы, двукратная чемпионка России и двукратная чемпионка Мира Эльмира Кахраманова в эфире «360» рассказала о подготовке к соревнованиям, а также поделилась планами на следующий сезон.

«Важный старт для каждого самбиста и главный старт этого сезона — это чемпионат мира в городе Ереван. Это самый важный старт для самбистов, так как мы признаны и есть в семье международного Олимпийского комитета, но у нас нет Олимпиады, мы не участники Олимпийских игр», — подчеркнула подмосковная спортсменка.

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Кахраманова также поделилась планами на 2024 год. По ее словам, спортсмены намерены продемонстрировать высокие результаты не только на чемпионате мира, но и на российской Олимпиаде.

Напомним, что самбисты из Московской области являются лидерами национальной сборной и добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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