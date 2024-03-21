Подмосковье 21 марта 2024, 12:42 Подмосковная Росгвардия задержала пару грабителей магазина одежды в Люберцах Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Сотрудники Росгвардии задержали молодую пару, которая ограбила магазин одежды в Люберцах. Правоохранители получили сообщение о том, что в торговой точке сработала тревожная сигнализация.

Как выяснилось при задержании, мужчина, житель Карачаево-Черкессии, и москвичка решили обновить гардероб, но платить за одежду не планировали. Девушка переоделась в новую куртку в примерочной, а старую отдала другу. Пару задержали при выходе из магазина.

Реклама

Факт кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Росгвардейцы доставили подозреваемых в отдел полиции. По данным ведомства, задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и нарушение правил дорожного движения.

По факту произошедшего проводится проверка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».