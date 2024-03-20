20 марта 2024, 12:40
Подмосковная Росгвардия задержала грабителя спортивного магазина в Мытищах
Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего жителя Москвы, который ограбил спортивный магазин в Мытищах. Мужчина, увидев патрульную машину, бросился бежать.
Правоохранители догнали подозреваемого, в руках у которого оказались украденные из магазина боксерские шлем и перчатки, а также спортивный рюкзак на общую сумму 18 тысяч рублей.
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В отделе полиции, куда доставили задержанного, выяснилось, что тот ранее был судим за разбойное нападение, кражу и незаконный сбыт наркотических средств.
По факту произошедшего проводится проверка.
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Мытищи
Росгвардия
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