Подмосковье 27 февраля 2024, 14:52 Подмосковная Росгвардия совершила более 1,7 тысячи выездов по сигналу «Тревога» за неделю Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Экипажи вневедомственной охраны совершили свыше 1,7 тысячи выездов по сигналам «Тревога» за неделю. Все вызовы поступили с охраняемых объектов.

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали более 740 граждан по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

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Благодаря слаженной работе и профессионализму правоохранителей, удалось не допустить крах с территории охраняемых объектов.

Специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы осуществили более 4,6 тысячи выездов, чтобы проверить, как физические и юридические лица соблюдают требования по хранению оружия. В результате рейдов из незаконного оборота изъято 102 единицы оружия, составлено 196 административных протоколов и аннулировано 48 разрешений.

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