Подмосковье 29 января 2024, 14:02 Подмосковная Росгвардия совершила 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили свыше 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за неделю по подозрению в совершении преступлений и правонарушений задержали свыше 750 человек.

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Кроме того, росгвардейцы провели свыше 1,2 тысячи проверок сохранности оружия и аннулировали 34 разрешения на его хранение.

За неделю правоохранители выполнили 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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