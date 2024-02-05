Подмосковье 05 февраля 2024, 16:57 Подмосковная Росгвардия совершила 10 тысяч выездов по сигналу тревоги в январе Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии осуществили свыше 10 тысяч выездов по сигналу тревоги с охраняемых объектов в январе. Они не допустили ни одной кражи.

Как рассказали в ведомстве, за месяц по подозрению в совершении преступлений или административных правонарушений задержали более 2,9 тысячи человек. Кроме того, за этот период провели свыше 2,5 тысячи проверок сохранности оружия и аннулировано 78 разрешений на владение им.

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Также в январе росгвардейцы выполнили 73 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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