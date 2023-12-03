Подмосковье 03 декабря 2023, 06:00 Подмосковная Росгвардия поучаствовала в подготовке Рождественских образовательных чтений Росгвардия. Московская область

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Офицеры подмосковной Росгвардии приняли участие в собрании отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии. Его провели в Воскресенском храме.

Мероприятие состоялось в рамках региональных Рождественских образовательных чтений.

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«Перед началом собрания состоялась Божественная литургия, после чего настоятель храма совершил заупокойные поминовения по сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга», — уточнили в управлении.

Протоиерей Сергий вручил благодарность митрополита Крутицкого и Коломенского Павла начальнику Воскресенского отдела вневедомственной охраны майору полиции Александру Фокину за усердные труды.

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