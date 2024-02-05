Подмосковье 05 февраля 2024, 19:36 Подмосковная Росгвардия отметила профессиональный праздник 5 февраля Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Сегодня, 5 февраля специалисты подразделения боевой подготовки ГУ Росгвардии по Московской области отмечают профессиональный праздник. Подмосковные росгвардейцы постоянно тренируются и несут неусыпную службу по обеспечению безопасности граждан.

Основная задача подразделения — профессиональная подготовка сотрудников и военнослужащих войск по различным направлениям деятельности. Росгвардейцы регулярно ездят на сборы и проходят практические занятия по огневой, инженерной, высотной, тактико-специальной подготовке, тактической медицине.

Реклама

Сотрудники совершенствуют навыки управления беспилотными летательными аппаратами различных типов и противодействия с использованием противодронных ружей.

Ежегодная сдача нормативов является показателем уровня подготовки росгвардейцев.

Подмосковные росгвардейцы принимают участие в спортивных соревнованиях, а также входят в состав сборной Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации и достойно представляют свой регион.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них — обеспечение безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».