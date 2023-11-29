29 ноября 2023, 17:37
Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность при перевозке ракеты «Союз-2.1А» на Байконур
Сотрудники подмосковной Росгвардии на комплексе Байконур обеспечили безопасность при транспортировке ракеты-носителя «Союз-2.1а» до стартовой площадки. Вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-25» установка стартует 1 декабря.
Корабль доставит на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов.
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«Это питьевая вода, продукты, топливо и оборудование для научных экспериментов. также более 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, укладок для экспериментов, одежду, продукты для экипажа», — уточнили в управлении.
В городе Байконур под охраной росгвардейцев находятся более 200 объектов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
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