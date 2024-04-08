Подмосковье 08 апреля 2024, 15:24 Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более чем 700 мероприятий за месяц Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Экипажи вневедомственной охраны совершили свыше 9,3 тысяч выездов по сигналу «Тревога» за месяц. Все сообщения о нарушениях поступили с охраняемых объектов. Благодаря профессиональной и своевременной работе правоохранителей удалось предотвратить все кражи.

Всего за месяц сотрудники Росгвардии Подмосковья задержали более 3,6 тысячи человек по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства. Специалисты осуществили свыше 3,1 тысячи проверок, в ходе которых оценивалась сохранность оружия со стороны юридических и физических лиц.

Кроме того, сотрудники подразделений специального назначения выполнили 95 задач по обеспечению безопасности на специальных мероприятиях, которые прошли на территории региона за месяц.

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