Подмосковье 10 марта 2023, 11:17 Подмосковная птицефабрика «Элинар-Бройлер» произвела более 11 тысяч тонн мяса с начала года

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С начала года на птицефабрике «Элинар-Бройлер» произвели свыше 11 тысяч тонн мяса. В 2022 году эти показатели достигли 100 тысяч тонн.

«На птицефабриках холдинговой компании „Элинар“ постоянно проводится реконструкция и наращивание производственных мощностей, внедрение новейших технологий выращивания и переработки птицы. Доля птицефабрик на рынке составляет более 40% по Москве и Московской области», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отмечается, что на плановую мощность также выходит новое структурное подразделение птицефабрики в Орехово-Зуевском округе. Оно производит инкубационное яйцо гибрида цыплят-бройлеров и является одним из передовых племенных репродукторов России.

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Новый репродуктор будет производить 42 миллионов инкубационных яиц в год. Таким образом, птицефабрика сможет отказаться от импорта этой продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за четыре года в Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения. Так, жители получат около 12 тысяч рабочих мест.

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