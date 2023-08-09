Подмосковье 09 августа 2023, 14:47 Подмосковная пловчиха Анастасия Львова выиграла бронзу на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов Unsplash

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Спортсменка из Лобни Анастасия Львова выиграла бронзовую медаль на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов в Астрахани. Девушка выступила в составе сборной команды Московской области по плаванию.

Анастасия заняла 3-е место на дистанции 100 метров брассом. Девушка тренируется в Центре физической культуры и спорта города Лобня под руководством тренера Ольги Хило.

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Напомним, в Лобне продолжается реконструкция стадиона «Труд». Там построят зону для воркаута, многофункциональную спортивную площадку и обновят футбольное поле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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