09 августа 2023, 14:47
Подмосковная пловчиха Анастасия Львова выиграла бронзу на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов
Спортсменка из Лобни Анастасия Львова выиграла бронзовую медаль на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов в Астрахани. Девушка выступила в составе сборной команды Московской области по плаванию.
Анастасия заняла 3-е место на дистанции 100 метров брассом. Девушка тренируется в Центре физической культуры и спорта города Лобня под руководством тренера Ольги Хило.
Реклама
Напомним, в Лобне продолжается реконструкция стадиона «Труд». Там построят зону для воркаута, многофункциональную спортивную площадку и обновят футбольное поле.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Лобня
Инвалиды
Реклама
Реклама