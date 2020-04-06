Подмосковная пекарня бесплатно доставляет хлеб пожилым людям
«Мы не печем отдельно. Это все с наших прилавков, просто вчерашнее. Мы не продаем на следующий день. Мы раздаем все это пенсионерам, ветеранам ВОВ, социальным слоям населения», — рассказывает Евгений Тюкаев.
В счастливой посылке может оказаться кукурузный, пшеничный хлеб или воздушная чиабатта. Ну и, конечно, сладкие пирожки для поднятия настроения и бодрости духа.
Хлеб и булочки могут храниться до пяти дней. За качеством выпечки Евгений следит лично, он же и технолог производства.
«Все строго по технологии. Ничего мы не запоминаем на память. Все только через весы и под контролем камеры», — говорит Евгений.
Развозить хлеб пожилым людям помогают местные волонтеры. Штаб неравнодушных ребят работает уже 18 дней. Коробки с хлебом отвозят и инвалидам, а также в общество слепых.