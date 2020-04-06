Подмосковная пекарня бесплатно доставляет хлеб пожилым людям

Владелец частной пекарни в Красногорске Евгений Тюкаев уже три года производит хлеб и всевозможную выпечку. Но сейчас его главные клиенты — люди старше 65 лет, те, кому категорически не рекомендуется выходить из дома. Именно для них Евгений бесплатно печет и доставляет хлеб на дом.

«Мы не печем отдельно. Это все с наших прилавков, просто вчерашнее. Мы не продаем на следующий день. Мы раздаем все это пенсионерам, ветеранам ВОВ, социальным слоям населения», — рассказывает Евгений Тюкаев.

Источник фото: телеканал «360»

В счастливой посылке может оказаться кукурузный, пшеничный хлеб или воздушная чиабатта. Ну и, конечно, сладкие пирожки для поднятия настроения и бодрости духа.

Источник фото: телеканал «360»

Хлеб и булочки могут храниться до пяти дней. За качеством выпечки Евгений следит лично, он же и технолог производства.

«Все строго по технологии. Ничего мы не запоминаем на память. Все только через весы и под контролем камеры», — говорит Евгений.

Источник фото: телеканал «360»

Развозить хлеб пожилым людям помогают местные волонтеры. Штаб неравнодушных ребят работает уже 18 дней. Коробки с хлебом отвозят и инвалидам, а также в общество слепых.