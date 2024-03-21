21 марта 2024, 16:33
Подмосковная паралимпийская команда выиграла 13 медалей на всероссийских соревнованиях по бадминтону
Сборная Московской области завоевала 13 медалей на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Команда получила три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, в соревнованиях приняли участие 76 спортсменов из 17 регионов страны.
Реклама
Подмосковье на турнире представляли 14 спортсменов. Илья Антоненко выиграл золотые медали в одиночном и парном разрядах. Елена Журавская и Елизавета Кожемяко завоевали золотые и серебряную медали.
Всего на турнире разыгрывалось 20 комплектов наград в шести спортивных классах и пятнадцати игровых разрядах.
В ведомстве отметили, что соревнования стали важным этапом подготовки спортсменов к чемпионату России, который пройдет с 26 июня по 1 июля 2024 года в Раменском.
Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «бадминтон» проходили с 12 по 16 марта в Казани.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Награды
Реклама
Реклама