Подмосковье 21 марта 2024, 16:33 Подмосковная паралимпийская команда выиграла 13 медалей на всероссийских соревнованиях по бадминтону Фото: Федерация бадминтона Республики Татарстан

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Сборная Московской области завоевала 13 медалей на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Команда получила три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, в соревнованиях приняли участие 76 спортсменов из 17 регионов страны.

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Подмосковье на турнире представляли 14 спортсменов. Илья Антоненко выиграл золотые медали в одиночном и парном разрядах. Елена Журавская и Елизавета Кожемяко завоевали золотые и серебряную медали.

Всего на турнире разыгрывалось 20 комплектов наград в шести спортивных классах и пятнадцати игровых разрядах.

В ведомстве отметили, что соревнования стали важным этапом подготовки спортсменов к чемпионату России, который пройдет с 26 июня по 1 июля 2024 года в Раменском.

Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «бадминтон» проходили с 12 по 16 марта в Казани.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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