Подмосковье 28 ноября 2022, 23:17 Подмосковные спортсмены завоевали серебро этапа Гран-при России по фигурному катанию

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Фигуристы из Московской области завоевали серебряные медали шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Шестой этап серии Гран-при России «На призы губернатора Пермского края» завершился в Перми. Серебряными призерами соревнований в танцах на льду стали спортсмены ГБУ МО «ЦСП ОВС»

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Елизавета Пасечник и Максим Некрасов с результатом 192,95 балла стали серебряными призерами этапа. Спортсмены представляли на соревнованиях ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта».

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Последний этап Гран-при России проводился 26 и 27 ноября. Серия Гран-при России по фигурному катанию-2022 состояла из шести турниров. Эти этапы проходили в пяти городах — Сочи, Казани, Перми, Москве и Самаре. Финал серии пройдет в марте 2023 года в Сочи.

В соревнованиях приняли участие лучшие отечественные фигуристы.

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