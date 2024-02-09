Подмосковье 09 февраля 2024, 15:45 Подмосковная нейросеть выявила более тысячи нарушений цветовой атрибутики такси в январе Пресс-служба Минтранса МО

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Нейросеть Московской области выявила более тысячи автомобилей такси с признаками нарушений цветового стандарта в январе. Некорректную атрибутику зафиксировали камеры «Такси-контроля».

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, в 2023 году благодаря системе камер, владельцы таксопарков получили более 12 тысяч предостережений за нарушение атрибутики такси.

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«Нейросеть в автоматическом режиме обрабатывает около двух с половиной миллионов автомобильного трафика и выявляет автомобили такси в потоке, проверяя их на соответствие региональному стандарту — белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса по бокам, серая полоса внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс и световой фонарь на крыше», — рассказал Гержик.

Сейчас в Подмосковье установлено более двух тысяч камер фото и видео фиксации, а автоматизированная система «Такси-контроль», позволяет без помощи инспекторов Госавтоинспекции выявить нарушения регионального стандарта такси.

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