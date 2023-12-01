Подмосковье 01 декабря 2023, 10:19 Подмосковная молодежь встретилась с известным скрипачом Петром Лундстремом в Коломне Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Известный скрипач, заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты России Петр Лундстрем пообщался с подмосковной молодежью в Коломне. Встреча прошла в рамках серии паблик-токов «Мы будущее. Сила смыслов».

Как рассказала глава министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, ранее молодежь смогла пообщаться со спортсменкой и военкором Марьяной Наумовой. Теперь активные ребята встретились с Петром Лундстремом, который рассказал о своем творческом пути и поездках в Донбасс.

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«Многие подмосковные ребята сами ездят на Донбасс, привозят бойцам собранную помощь, поэтому наши паблик-токи это, помимо прочего, встречи единомышленников, товарищей, которые могут поделиться друг с другом своим опытом и историями», — сказала она.

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С 2019 года Петр сотрудничает с филармонией Донбасса и выступает с оркестром. С начала СВО Петр побывал там 19 раз и дал свыше 110 концертов. Кроме того, вместе с отцом Леонидом Лундстремом музыкант организовал школу-фестиваль «Донбасский экспресс», который направлен на развитие профессиональных навыков юных музыкантов путем занятий с преподавателями ведущих вузов страны. Мероприятия уже прошли в Великом Новгороде, Подмосковье и Луганске.

«Я знаю, что многие подмосковные ребята, также как и я, ездят на Донбасс, привозят помощь, поддерживают бойцов. И я рад видеть, сколько в нашей стране неравнодушных, смелых, искренних людей. А раз дело наше правое, значит, враг будет разбит, а победа будет за нами», — сказал он.

Петр Лундстрем — представитель музыкальной династии, внучатый племянник одного из основоположников российского джаза Олега Лундстрема и внук советского пианиста Михаила Воскресенского. В апреле этого года он вошел в состав Общественной палаты России по президентской квоте.

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