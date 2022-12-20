Подмосковье 20 декабря 2022, 09:40 Подмосковная конькобежка завоевала два золота на Российско-Китайских зимних играх в Чанчуне

Читать 360tv в

Две медали высшей пробы завоевала Анастасия Семенова из Подмосковья на Российско-Китайских молодежных играх по конькобежному спорту. Подробности рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Зимние молодежные игры России и Китая проводятся уже третий раз. В этом году соревнования проходят в китайской провинции Гирин, в городе Чанчунь.

Реклама

Игры закончатся 20 декабря, но у команды Подмосковья уже отличные результаты. Анастасия Семенова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала, став лучшей сначала на дистанции 1500 метров, а затем — в командном спринте в составе сборной России.

Реклама

Анастасия представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Итоги спортивного года подвели в Подмосковье. В 2022-м спортсмены региона завоевали 2,4 тысячи медалей на международных и всероссийских соревнованиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».